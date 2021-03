Regé-Jean Page stößt zum „The Gray Man“-Cast

Nach seiner Hauptrolle als Herzensbrecher Simon Basset, Duke of Hastings in dem Netflix-Hit „Bridgerton“, hat der 31-jährige Regé-Jean Page eine Rolle in dem kommenden Action-Thriller der Russo-Brüder für den Streaming-Riesen an Land gezogen. Wie „Deadline“ berichtet, wird er darin zusammen mit Billy Bob Thornton und Alfre Woodard zu sehen sein. Schon länger als bestätigt sind die Hollywood-Superstars Chris Evans und Ryan Gosling.