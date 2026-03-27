Diese Filme erobern diese Woche die Leinwand

Große Gefühle, Spannung und starke Figuren: Jason Statham verkörpert in „Shelter“ einen Geheimdienstler, der sich einem Auftrag widersetzt. Außerdem überrascht Alexander Skarsgård in „Pillion“ in einer Rolle, in der man ihn so noch nie gesehen hat. Die ganze Übersicht der Neustarts gibt es im Video.