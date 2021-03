Mit der Pistenraupe zur luftigen Katzen-Rettung

Tierische Rettungsaktion vor wenigen Tagen im Tiroler Ötztal: Katze „Schnurri“ hatte sich in Sölden auf einem Baum in luftige Höhen gewagt - und sich anschließend nicht mehr herunter getraut. Die örtliche Feuerwehr rückte an. Doch eine Bergung mit Leitern schlug fehl. Also musste kurzerhand schweres Gerät her …