Betrunkener Drogenlenker bretterte über Autobahn

Bereits am Donnerstag in der Früh war der 30-Jährige ins Visier der Polizei geraten. Gegen 8.15 Uhr fuhr der Tiroler auf der Inntalautobahn von Hall in Richtung Westen und überholte dabei eine Zivilstreife. „Dabei beging er mehrere Geschwindigkeitsübertretungen und er hielt den nötigen Sicherheitsabstand teils nicht ein“, berichtete die Exekutive.