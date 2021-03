Band „Alle Achtung“: Mit „Marie“ zum großen Hit

Dabei geht der Band das Songschreiben schnell von der Hand. Der neue Song „Sono il destino“ wurde in einem Tag fix fertig produziert. In diesem Nachfolgehit von „Marie“ geht es um das Schicksal, il destino, das in der Gestalt einer hübschen Frau an der Tür von Sänger Christian Stani läutet. Der Songtitel ist ein Zugeständnis an die Sizilianerin Romina Denaro, die seit zwei Jahren die Männerpartie aufmischt. Die aus Palermo stammende Bassistin dankt dem Schicksal, denn Romina wurde mit offenen Armen in der Band aufgenommen. „In Sizilien haben Musiker keine Perspektiven mehr, da musst du weggehen, sonst verhungerst du als Künstler. Das war schon vor Corona so schlimm.“