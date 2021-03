Skandal um Hygiene Austria: FPÖ fordert Neuwahlen

„Haben gewusst, dass Masken nicht in Österreich zertifiziert wurden“

Hofer merkte an, dass der Bundeskanzler mit seinem seinerzeitigen Besuch am Produktionsstandort das Unternehmen beworben habe. Und auch Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) habe in seiner Funktion als Konsumentenschutzminister auf allen Ebenen versagt. Die Regierung müsse gewusst haben, dass die Masken nicht in Österreich zertifiziert wurden. Hofer: „Es reicht jetzt: Diese Bundesregierung ist die schlechteste, die Österreich jemals hatte.“