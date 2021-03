Bund legt Vertrag mit Hygiene Austria auf Eis

Insider: 20 Mio. China-Masken an Palmers geliefert

Ein „Vermittler für Schutzmasken“ berichtete nun von einem „merkwürdigen Geschäft“ in Zusammenhang mit Palmers, das nach den Enthüllungen ebenfalls den Hersteller in ein schiefes Licht rückt. Laut dieser Quelle seien 20 Millionen chinesischer Masken an das Unternehmen geliefert worden - als Rechnungsadresse fungierte laut „Kurier“ eine Stiftung in Lichtenstein. Der Vermittler sei am Mittwoch von der Kriminalabteilung Niederösterreich dazu befragt worden.