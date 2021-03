„Made in Austria“ in China produziert

Denn die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft wittert nach einem abgehörten Telefonat bei Ermittlungen wegen Menschenhandel ein schmutziges Millionengeschäft mit Masken. Demnach hätten Dutzende geringfügig Beschäftigte wie Arbeitssklaven in Billiglohnländern 12 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche in Wiener Neudorf in Niederösterreich geschuftet.