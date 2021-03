„Mogel-Masken“ fielen bei Atem-Test durch

Schwarzarbeiter sollen umetikettiert haben

Wie berichtet, sollen Schwarzarbeiter erwischt worden sein, die in China produzierten Masken im Keller der Vorzeige-Firma umetikettiert zu haben. Und zwar auf „Made in Austria“. Nach anfänglichem Leugnen gestand die Tochterfirma der heimischen Dessous-Traditionsmarke Palmers und des börsennotierten Faserkonzerns Lenzing die Produktion in China am Mittwochabend doch noch ein. Hygiene Austria will „nun eng mit den Behörden kooperieren“ - für alle Beteiligten gilt die Unschuldsvermutung. „Die Schadenshöhe ist noch Gegenstand der Ermittlungen“, so Oberstaatsanwältin und Mediensprecherin Elisabeth Täubl.