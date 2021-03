Unternehmer wehren sich gegen Grenzschließung

„Sand im Getriebe“

Auf Initiative der Euregio Inntal unter ihrem Präsidenten Walter J. Mayr lud die Wirtschaftskammer des Bezirkes Kufstein am Donnerstag zu einem Pressegespräch. Neben dem Tiroler Heinz Ritzer, Geschäftsführer einer Firma für Küchenlüftungssysteme im bayerischen Reit im Winkl und Wolfgang Engl, einem gebürtigen Deutschen, der Chef einer Spezialtiefbaufirma in der Schwoich ist, konnten Mayr und WK-Kufstein-Obmann Manfred Hautz auch den Vizepräsidenten der Industrie- und Handelskammern (IHK) in Bayern, Spediteur Georg Dettendorfer, begrüßen.

Für Dettendorfer präsentieren sich die Einreisebeschränkungen als „Sand im Getriebe“ eines seit Jahrzehnten eng vernetzten Wirtschaftsraumes: „Alle Unternehmer sind aber auf einen reibungslosen Grenzverkehr angewiesen!“