Impfstoff-Handel im Darknet: 1000 Euro pro Dosis

Die Kommunikation mit diesen Händlern erfolge über verschlüsselte Messaging-Apps wie Wickr oder Telegram, die Zahlung dagegen in Form von Kryptowährung, allen voran Bitcoin, so Kaspersky. Dem Sicherheitsanbieter nach verzeichneten die meisten Verkäufer zwischen 100 und 500 Transaktionen, was darauf hindeute, dass solche Impfstoffverkäufe auch tatsächlich abgeschlossen würden. „Was die Darknet-Nutzer jedoch konkret erworben haben, bleibt unklar“, so das Unternehmen. Die zur Verfügung stehenden Informationen reichten nicht aus, um zu sagen, bei wie vielen der online beworbenen Impfstoffdosen es sich tatsächlich um originären Impfstoff handle und wie viele Anzeigen schlicht Betrug seien.