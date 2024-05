Wende im Hundebox-Fall: Weitere Ermittlungen

Zwei Gefährdungsmeldungen

Nach Angaben von Hütter werden die beiden Personen als Beschuldigte geführt. Weitere Details nannte die Staatsanwaltschaft Krems nicht. Ende Februar wurden die Beschuldigten – ein Mann und eine Frau - im Rahmen des Geschworenenprozesses am Landesgericht Krems als Zeugen befragt. Nach zwei Gefährdungsmeldungen hatte es seitens der Kinder- und Jugendhilfe am 28. Oktober und am 18. November 2022 (vier Tage, bevor der Bub ins Koma fiel) jeweils unangekündigte Hausbesuche bei Mutter und Sohn gegeben.