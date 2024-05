„Ewigkeitschemikalien“ in vielen Kosmetikprodukten

Sie würden das Risiko für Nieren- und Hodenkrebs steigern und ein zu geringes Geburtsgewicht bei Babys sowie Entwicklungsschäden bei ungeborenen Kindern verursachen, hieß es in einer Aussendung am Donnerstag. Die Substanzen werden nur sehr langsam ausgeschieden und reichern sich u.a. auch in der Muttermilch an. Die europäische Chemikalienagentur ECHA hat verschiedene Untergruppen von PFAS als vermutlich krebserregend und reproduktionstoxisch eingestuft.