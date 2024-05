Haus explodiert: „Wie nach einem Erdbeben!“

Um niemanden zu gefährden, wagte er sich vorerst allein zum Schwerverletzten vor, kämpfte sich dabei durch Schutt und kaputte Möbel. „Er lag am Bett, der Schuttkegel daneben, er war also nicht verschüttet.“ Dann orderte er drei Kameraden zu sich. Mittels Crash-Rettung – dabei geht es darum, den Verletzten so schnell wie möglich herauszuholen – retteten sie den 72-Jährigen, der ausgerechnet heute Geburtstag hat, aus dem einsturzgefährdeten Haus. Dafür hievten sie ihn in eine Korbtrage und verließen so rasch wie möglich das Gebäude. „Alles zusammen hat ungefähr eine Minute gedauert“, ist Preuß froh, dass soweit alles gut gegangen ist.