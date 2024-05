Ungarn: Zwölfjährige sticht Mitschülerin nieder

Eine Bluttat in einem Klassenzimmer hat die ungarische Öffentlichkeit erschüttert. Am Montagvormittag zog eine zwölfjährige Schülerin ein Messer und stach einer Klassenkameradin, die vor ihr saß, in den Rücken. Das lebensgefährlich verletzte Opfer musste notoperiert werden. Die Täterin wurde verhaftet, sie hatte offenbar weitere Angriffe geplant.