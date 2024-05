Durchgezählt: Die Gänsekinder sind zurückgekehrt!

Die Mitarbeiter des Nationalparks Neusiedler See – Seewinkel waren in den vergangenen Tagen auf einer herzigen Mission. Nämlich: Gänse durchzählen. Im Seewinkel und an der Westseite des Sees wurde geschaut, wie viele Gänsefamilien sich tummeln. Und man darf durchaus erfreut sein: Es sind wieder deutlich mehr als in den Vorjahren vor Ort.