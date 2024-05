Boeing-Whistleblower überraschend gestorben

Infektion, Schlaganfall, Amputation drohte

Nun starb er völlig unerwartet an einer sich schnell ausbreitenden Infektion. Zuvor war er sediert und an die Dialyse angeschlossen worden, hatte einen Schlaganfall erlitten. Zuletzt zogen die Ärzte in Erwägung, Hände und Füße zu amputieren, um die Infektion aufzuhalten. Doch Josh starb.