Falsche Polizisten kassierten Masken-Strafe

Ein Jugendlicher (15) ist laut Polizei von falschen Polizisten am Mittwochabend in Henndorf in Salzburg von falschen Polizisten angehalten worden. Demnach haben zwei schwarz gekleidete Männer mit Polizeikappe den Mofa-Fahrer gestoppt und auf einen Parkplatz gelotst. Das Duo knöpfte dem Burschen Geld ab: als „Strafe“, weil er keinen Mund-Nasen-Schutz mitführte.