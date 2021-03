Darum sollte man Brokkolisprossen kennen

Brokkoli ist ein echtes Superfood und sollte auf keinem Speiseplan fehlen. Er ist reich an Vitamin C, Mineralstoffen, Zink, Eisen und Kalium. Das Gemüse passt hervorragend in alle möglichen Gerichte, Suppen, Eintöpfe und Überbackenes. An Brokkoli ist übrigens alles gesund, sowohl die Blätter, als auch die Stängel und Strunk, aber auch die Samen und - Sprossen. Die Sprossen enthalten sogar die meisten Nährstoffe von allen und zählen daher zu den gesündesten Lebensmitteln überhaupt.