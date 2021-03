„Lockerung light“ macht niemand wirklich glücklich

Ostern: „Keine seriösen Aussagen möglich“

Ansonsten lässt der Forscher kaum ein gutes Haar an den Vorhaben: Die im raum stehenden Lockerungen - Stichwort offene Schanigärten ab Ostern - seien „eher symbolische Ankündigungen“. Bei den Fallzahlen könne sich in kürzester Zeit „extrem viel verändern“, weswegen keine seriösen Aussagen in Richtung Ostern möglich seien. Bei einer Reproduktionszahl von derzeit über 1,1 würden sich „die Infektionszahlen in den nächsten drei Wochen verdoppeln“, so Gartlehner zur APA. „Ob dann mit noch höheren Zahlen als jetzt geöffnet wird, wage ich zu bezweifeln.“