Jüngere impfen: Pro und Kontra

Markus Zeitlinger, Leiter der Wiener Universitätsklinik für Klinische Pharmakologie, bringt es auf den Punkt: „Es stellt sich hier generell die Frage: Wie kann man mit einer begrenzten Menge an Impfstoff die meisten Leben retten?“ Denn natürlich sterben auch Jüngere an Corona. Aber Ältere noch leichter und öfter. So gesehen geht es auf der einen Seite darum, die Ausbreitung der Erkrankung einzudämmen, und „auf der anderen Seite darum, mit der begrenzten Menge an Vakzin Leben zu retten“.