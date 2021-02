Wien: 55% aller Fälle durch britische Mutation

47.050 Tests am Mittwoch durchgeführt

Insgesamt wurden in Wien seit Beginn der Pandemie 3,033.592 - am Mittwoch 47.050 - Tests durchgeführt. Zwar stieg die Zahl der täglichen Testungen in der Bundeshauptstadt in den vergangenen Wochen, aber nicht nur daher rührt die steigende Zahl der neuen Fälle: „Es ist so, dass sich die Infektion wieder verstärkt verbreitet“, so der Sprecher des Krisenstabes zur APA.