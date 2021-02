Virologe Drosten: Tempo beim Impfen entscheidend

Impfstoff werde bald in erheblichen Mengen zur Verfügung stehen. Das Vertrauen in die Vakzine werde wachsen. „Ich bin mir ganz sicher, dass ganz große Kreise in der Bevölkerung sich bereitwillig impfen lassen würden. Da ist aber sehr viel zu organisieren“, erklärte Drosten in der am Freitag veröffentlichten Jubiläumssendung des NDR-Podcasts „Das Coronavirus-Update“, der auf den Tag genau vor einem Jahr zum allerersten Mal ausgestrahlt wurde.