Corona: Deutsche Todesrate höher als in Österreich

Dennoch hat man das Gefühl, als würde zumindest Deutschlands Medienwelt die Strategien Österreichs als großes Vorbild nehmen. So titelte etwa „Die Welt“ am Freitag: „Österreichs Strategie weckt Zweifel am deutschen Zauderkurs“. Und lobte weiter: „Wien plant eine Strategie für das Leben mit dem Virus. Rund 200.000 Tests täglich werden aktuell in ganz Österreichs durchgeführt, die Testhäufigkeit ist dort fast zehn Mal so hoch wie in Deutschland. Und die ersten drei Wochen nach den Öffnungen haben in Österreich gezeigt: Der befürchtete explosionsartige Anstieg an Infektionen ist vorerst ausgeblieben“, hob „Die Welt“ hervor. Bereits in der Vorwoche war in der TV-Talkrunde von ZDF-Moderator Markus Lanz Österreichs Teststrategie großes Thema.