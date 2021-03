Beim Corona-Impfstoff hat man in Wien keine Wahl

Wiener Hochschul-Personal wird in dieser Woche nicht geimpft

In dieser Woche erfolgt, wie berichtet, der Impfstart für Lehrer, Kinder- und Hortpädagogen. Dieser umschließt dabei sämtliche Mitarbeiter dieser Bildungsstätten. Zählen die Impfwilligen nicht zur Hochrisikogruppe bzw. sind unter 65 Jahre alt, wird in erster Linie der Impfstoff von AstraZeneca verimpft. Via Twitter und Aussendung wurde zudem betont, dass das Bildungspersonal an Wiener Hochschulen noch nicht an der Reihe ist. Anderslautende Informationen seien falsch, wurde klargestellt.