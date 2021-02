Wien: Pädagogen erhalten ihre erste Corona-Impfung

Bei allen impfwilligen Bewohnern sowie Mitarbeitern von Alters- und Pflegeheimen sei in dieser Woche zumindest der erste Teil der zweiteiligen Corona-Impfung erfolgt, in vielen Fällen sei die Immunisierung bereits abgeschlossen, wie es am Freitag in einer Aussendung hieß. Auch sollen ab der nächsten Woche weitere Impfzentren zur Verfügung stehen.