Sturms „Notfall-Variante“ führte zum Erfolg

Mit einem einstudierten Eckball ging Sturm am letzten Sonntag gegen Salzburg in Führung. Doch Kapitän Stefan Hierländer musste vor dem 1:0 improvisieren. Am Mittwoch wartet mit dem Halbfinale im ÖFB-Cup schon der zweite Teil des Bullen-Doppels. Da wird der Titelverteidiger auf Rache brennen!