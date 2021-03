Mure ging auf Osttiroler Felbertauernstraße ab

Hang noch in Bewegung

Vorerst erfolge die Verkehrsregelung mit Verkehrsposten, hieß es vonseiten Landes. Danach soll dann auf eine Ampelregelung umgestellt werden. Um weitere Maßnahmen für eine notwendige Sanierung treffen zu können, werde die Entwässerung des Hangs in den kommenden Tagen beobachtet. Der Hang befand sich noch in Bewegung.

Nachrutschungen konnten nicht ausgeschlossen werden. Entsprechende Vorkehrungen wurden laut Land getroffen.