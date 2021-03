Fehlender Plan für die Kleinsten

Zahlreiche Stellen meldeten infiziertes Personal, und auch Verdachtsfälle unter Kindern bringen Familien an den Rand der Verzweiflung. In Oberwaltersdorf sowie Blumau-Neurißhof beispielsweise musste jeweils ein Kindergarten geschlossen werden, und in Ebreichsdorf (alle im Bezirk Baden) wurde die Krabbelstube vorübergehend gesperrt: „Wir haben die Eltern informiert, und es herrscht großes Verständnis für diese Situation“, erklärt Bürgermeister Wolfgang Kocevar. Die Last der Verantwortung tragen dabei die zuständigen Gesundheitsbehörden und schlussendlich auch die Bürgermeister. Ein genauer Plan fehlt, meinen viele.