Real-Spieler „erpresst“ künftigen Trainer Alonso

Konfliktpotenzial bei Real-Ankunft

Einem etwaigen Bericht von „ESPN“ zufolge wolle der 33-fache Teamspieler Brasiliens einen letzten Anlauf wagen, allerdings auf dem linken Flügel. Dort vertraute Carlo Ancelotti in den vergangenen Jahren allerdings auf Rodrygos Landsmann Vinicius Junior. Sollte Alonso, dessen Unterschrift in der spanischen Hauptstadt bereits als so gut wie fix gilt, dem Wunsch des Flügelstürmers nachgehen, droht dem 43-Jährigen, dass er es sich mit Vini Jr. verscherzt. So oder so: Im „königlichen“ Madrid wird Alonso wohl direkt mit dem ein oder anderen Konflikt begrüßt werden ...