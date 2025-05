Aufsehenerregendes Finale der Meisterkonzerte

Erneut eine Bregenz-Reminiszenz, denn wer erinnert sich nicht an die legendäre Seebühnenproduktion dieses Musicals in den Jahren 2003/04. Glänzender Abschluss des Abends war Maurice Ravels „La Valse“, eine „Apotheose des Walzers“ und eine Hommage an Johann Strauß, dessen „Fledermaus“ zitiert wird. Auch hier: größtmögliche Klarheit dieser komplexen Partitur. Maurice Ravel dominierte, nach einer einleitenden Ouvertüre von Berlioz, auch den ersten Teil des Programms, denn Fazil Say interpretierte dessen Klavierkonzert in G-Dur.