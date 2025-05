Pensionisten dreist im Supermarkt bestohlen

Dumm und ohne Beweggrund

Seit fast einem Jahr sitzt er nun in Eisenstadt in U-Haft. In 11 der 53 Delikte wurde der Dieb aus Mangel an Beweisen freigesprochen. Weil er reumütig um Milderung flehte – „ich war dumm und weiß nicht, warum ich das gemacht habe“ – und er mit dem Gesetz nie in Konflikt gekommen ist, wird er vom Schöffensenat zu zwei Jahren unbedingter Haft verurteilt.