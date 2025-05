Müllsünder entsorgen ihren Unrat im Wald

Ein Gartenschlauch, noch aufgewickelt auf dem Schlauchroller, ein Haufen Plastik-Blumentöpfe, eine defekte Gießkanne, ein Teppich mit Sternzeichen sowie weiteren Unrat haben Unbekannte in einem Wald direkt an der Straße in Zahling, einem Ortsteil von Eltendorf, entsorgt. „Das sind keine Dinge, die einfach so aus dem Auto fallen. Das wurde bewusst dort hingeschmissen“, ärgert sich Bürgermeister Christian Schaberl.