Selenskyj fährt nach Beleidigungen nach Hause

Verteidigungsminister Rustem Umjerow übernimmt. Die Ukraine sei „aus Respekt“ vor dem Gastgeber Türkei und den Mittelsmännern aus den USA gewillt, an dem Termin festzuhalten und an einem Frieden zu arbeiten. „Russland hat heute mit der Entsendung einer Delegation niederen Ranges erneut gezeigt, dass es den Krieg nicht beenden will. Darüber hinaus zeugt ein solches russisches Vorgehen von Respektlosigkeit – gegenüber der Welt und allen Partnern“, offenbarte Selenskyj nach dem Treffen mit Erdogan in Ankara trotzdem seinen Frust.