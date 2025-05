Was zwischen Kate & Meghan wirklich geschehen ist!

Was passierte also wirklich?

Die heutige Prinzessin von Wales schwieg eisern zu den Vorwürfen. Prinz Harry hingegen heizte die Gerüchteküche in seiner explosiven Biografie „Spare“ weiter an und berichtete, seine Frau nach dem Kleider-Debakel weinend auf dem Boden vorgefunden zu haben – nur eines der Details, die ihm einige Familienmitglieder wohl nie verzeihen werden, wie er kürzlich in einem BBC-Interview andeutete.