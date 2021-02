Tauernklinik meldet Mitarbeiter zur Kurzarbeit an

Am Mittwoch wurden die Abteilungsleiter informiert, heute fanden persönliche Gespräche mit den untergeordneten Mitarbeitern statt. Öller über den Grund: „Wir haben derzeit weder inländische noch ausländische Touristen. Tourismus ist jedoch der Motor für unsere Region. Wenn wir nicht gegensteuern hätten wir am Ende des Jahres insgesamt 20 Millionen Euro an Abgängen.“ Die Entscheidung, die Hälfte der Mitarbeiter in Kurzarbeit zu schicken, sorgt in der Region für Unmut.