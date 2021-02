Radweg startet mit AMS-Projekt wieder durch

Denn gerade die älteren Arbeitslosen haben es besonders schwer, im Berufsleben wieder Fuß zu fassen, betont AMS-Geschäftsstellenleiterin Edith Zach. Im Bezirk Waidhofen gab es 2020 im Vergleich zu 2019 einen Anstieg in der Gruppe über 50-Jähriger von rund 17 Prozent. Niederösterreichweit gab es fast 21% mehr Menschen über 50 Jahre, die keinen Job hatten. „Beschäftigungsförderung, wie befristete finanzielle Beihilfen zu den Lohnkosten, sind die effektivsten Instrumente, um ältere Arbeitssuchende wieder in eine dauerhafte Anstellung zu bringen“, erklärt Zach. In den fünf Jahren waren die Vermittelten in vielen Bereichen tätig. „Auf 50 Hektar Eigengrund und den dazu gehörenden Gebäuden ist immer etwas zu tun“, freut sich Obmann Eduard Köck über die gute AMS-Kooperation. Bei der Pflege des 111 Kilometer langen Radweges, aber auch bei Einrichtungen wie dem Waggondorf Waldkirchen oder den Bahnhöfen Waidhofen und Dobersberg, sei immer was zu tun.