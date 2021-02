Dachlawine ging in Osttirol auf Straße ab

Nicht nur auf den Bergen, auch in so manchen Orten herrscht momentan Lawinengefahr - Stichwort: Dachlawinen. In Matrei in Osttirol ging Donnerstagabend eine solche von einem Wohnhaus ab und verschüttete die darunter liegende Straße bis zu zwei Meter hoch. Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass es Verschüttete gibt, wurde eine Suchaktion eingeleitet.