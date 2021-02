Künstlerin Nicole Weniger: „Der Mythos Vulkan“

Die Identitätsfindung im Projekt „Vulcania“

Mit der Legende rund um den Patscherkofel beschäftigt sich Weniger in Form von Interventionen und Performances seit mehreren Jahren. Die dazu gehörenden unheimlichen, an schwarze „Heumandln“ gemahnende Figuren, welche 2018 schon vom und im Ferdinandeum thematisiert wurden, sollen laut der Fantasie der Künstlerin im Inneren des erloschenen Vulkans leben. Diese Figuren, welche auch Assoziationen zu den „Morlocks“, den lichtscheuen Wesen aus H.G. Wells Roman „Die Zeitmaschine“ wecken, repräsentieren in „Vulcania“ den zuvor beschriebenen Mittelpunkt des Schaffens von Nicole Weniger. Nämlich die der „Identität“ und hier in Bezug auf das Verhältnis zwischen Mensch und Natur.