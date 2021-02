Web-Gauner zwackten bei Auto-Deals 120.000 Euro ab

Einem professionellen Betrüger-Netzwerk ist die Polizei von Tirol ausgehend auf der Spur: Die Unbekannten „schleichen“ sich im Internet in Auto-Deals ein und konnten so bisher in ganz Österreich über 120.000 Euro abzwacken. Sieben mutmaßliche Geldwäscher konnten bereits ausgeforscht werden - von den Hintermännern fehlt aber noch jede Spur.