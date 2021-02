Corona: 46.000 Impfungen in Tirol durchgeführt

Fokus auf Bezirk Schwaz

Aufgrund des vermehrten Auftretens der südafrikanischen Virusmutation im Bezirk Schwaz wurde die Impfung der „Generation 80 plus“ hier priorisiert und laut Land größtenteils bereits durchgeführt. In der aktuell von der Südafrika-Mutation hauptbetroffenen Gemeinde Mayrhofen wurden die über 80-Jährigen jedenfalls schon geimpft, hieß es. Die Auslieferung des Impfstoffes an die übrigen noch ausstehenden Gemeinden im Bezirk Schwaz soll bis Ende dieser Woche abgeschlossen sein. Mit Ende der kommenden Woche werden dann voraussichtlich alle impfwilligen über 80-Jährigen in den Gemeinden des Bezirks geimpft sein.