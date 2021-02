Burgenland: Fast 100 Aufgriffe in 24 Stunden

Versteckt sind sie in einem Güterzug oder in einem Lkw unter der Fracht - auf ihrer Odyssee nach Europa harren Flüchtlinge oft bis zu 40 Stunden in dunklen, stickigen Schlupflöchern aus. Zu Fuß oder im Schlepper-Taxi kommen sie nach Österreich. Die Zahl der Aufgriffe steigt. Zuletzt waren es im Burgenland 94 an einem einzigen Tag.