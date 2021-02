Messe-Wels-Chef: „Wir stehen das durch“

„Das, was am meisten zehrt, ist die Unsicherheit - und etwas zu planen, was am Ende vielleicht wieder abgesagt werden muss“, sagt Robert Schneider, Geschäftsführer der Messe Wels. Auf dem Parkplatz und in der Halle 20 herrscht derzeit täglich etwas Betrieb, weil am Messegelände eine Corona-Teststation untergebracht ist. Schneider blickt von einem Besprechungsraum direkt auf die Pkw-Abstellfläche, die im Vergleich zu sonst extrem leer wirkt.