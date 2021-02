Trump-Vertrauter hinter Söldner-Mission in Libyen?

Princes Anwalt: „Er hat nichts damit zu tun“

Die Firmen in Besitz dieser Flugzeuge seien von Prince „kontrolliert“ worden und bei der Operation eingesetzt worden, bevor sie überhaupt bezahlt waren. „Niemand sonst war in der Lage, den Verkauf dieser Flugzeuge innerhalb eines so kurzen Zeitrahmens zu arrangieren“, schlussfolgern die UNO-Experten. Ein Anwalt von Prince teilte der „Washington Post“ per E-Mail mit: „Erik Prince hatte absolut nichts mit irgendeiner Operation in Libyen 2019 oder zu einem anderen Zeitpunkt zu tun.“