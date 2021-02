24-Jähriger gestand Suchtmittelmissbrauch

Bei einer Kontrolle am Bahnhof in Feldbach wurden die Polizisten auf den 24-Jährigen aufmerksam und führten eine Kontrolle durch. Obwohl die Beamten vor Ort keinen konkreten Hinweis auf einen Suchtmittelmissbrauch feststellen konnten, gab der 24-Jährige den Besitz einer geringen Menge an Marihuana zu. Bei seiner Befragung gab er an, dieses Suchtmittel an seiner Wohnanschrift zu lagern. Bei der folgenden freiwilligen Nachschau stellten die Polizisten eine geringe Menge Marihuana, Cannabis-Öl und Suchtmittelutensilien sicher. Der Verdächtige wird zur Anzeige gebracht.