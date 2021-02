Britische Virus-Mutation im Fliegerhorst Zeltweg

Alle drei Betroffenen in Zeltweg sind Heeresangehörige, darunter aber keine Präsenzdiener. Der Erste sei bereits am 24. Jänner erkrankt, die beiden anderen dann am 12. Februar. „Wir haben sofort ein Contact Tracing durchgeführt, vier Kontaktpersonen kamen in Quarantäne“, heißt es vom Militärkommando. Die Kontaktpersonen könnten ab Montag schon wieder im Dienst sein.