Junge Schelmin Mira auf großer Fahrt

Jahrelange Arbeit

Vier Jahre Arbeit stecken in dem neuen Roman, der an vielen ganz unterschiedlichen Orten spielt - in Marseille, in der Sahara, auf Kuba. Die Beschreibungen dieser Gegenden sind so lebendig und detailreich, wie sie nur jemand erdenken kann, der längere Zeit dort war: „An allen Orten habe ich längere Zeit verbracht, in Marseille zum Beispiel ein ganzes Jahr, das ist eine Lieblingsstadt von mir.“