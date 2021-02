Seniorenheime fordern Lockerung der Besucherregel

1500 Corona-Tote zählt Oberösterreich aktuell – nur die Steiermark erreichte die traurige Marke früher. Zwei Drittel der Verstorbenen waren 80 Jahre und älter, mehr als 20% in den 70ern. Eine Spitze der Erkrankungen gab es im Herbst. Ab 10. November wurde darum in Alten- und Pflegeheimen in OÖ ein totales Besuchsverbot verhängt.