Audi vernetzt jetzt in Salzburg Autos mit Ampeln

Verschiedene Studien kommen zu dem Ergebnis, dass Autofahrer dank vernetzter Ampeln effizienter in der Stadt unterwegs sind. Audi konnte den Spritverbrauch in einem Pilotprojekt um 15 Prozent Kraftstoff senken. In Zukunft könnten Audi-Fahrer von weiteren Funktionen profitieren, wenn beispielsweise „grüne Wellen“ in die optimale Routenführung einfließen. Auch ist denkbar, dass Audi-e-tron-Modelle beim Ausrollen an der roten Ampel verstärkt die Bremsenergie zum Laden der Batterie nutzen. Gekoppelt mit demr prädiktiven Radartempomaten könnten die Autos vor der roten Ampel sogar automatisch stehen bleiben.