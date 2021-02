Bauer fand ihn: Ein Happy End für Hunderl „Ramon“!

Was dieser Hund schon alles er- und überlebt hat! Ausgehungert und von Wunden übersät wurde er von Urlaubern auf einer Müllhalde in Kroatien entdeckt. „Wir konnten da nicht wegschauen, haben ihn mitgenommen“, so die Steirer. In der Hundepension „Niederl“ hat „Ramon“ erstmals Liebe erfahren, gutes Fressen bekommen, ein Dach über den Kopf.